El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Tui se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 44% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

La salida del sol se producirá a las 07:48, y el ocaso será a las 21:25, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar encuentros familiares o salir a explorar la belleza natural de Tui.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Sin duda, es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando al máximo las horas de luz y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.