El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 45% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por el hermoso entorno natural de Tomiño.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomiño se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un viento moderado y la ausencia de lluvias, los habitantes de Tomiño pueden esperar un día placentero y propicio para disfrutar de la belleza del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.