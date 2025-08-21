El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Soutomaior, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 16 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La máxima del día se registrará en torno a las 30 grados, mientras que por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 21 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 68% hacia el final del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h durante la mañana y aumentando a 16 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 19:00 horas, con velocidades de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta combinación de condiciones climáticas sugiere un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso será a las 21:26, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, Soutomaior disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.