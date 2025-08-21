El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con periodos de poco nuboso entre las 3 y las 5 de la mañana, y posteriormente, un cielo despejado desde las 6 hasta las 9 de la mañana.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y los 26 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados a media tarde y un máximo de 26 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 97% en la madrugada y bajará hasta un 44% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando a 12 km/h hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Silleda disfruten de un día al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

El amanecer se producirá a las 7:45 y el ocaso a las 21:25, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.