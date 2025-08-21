El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la tarde, pero sin llegar a niveles incómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte, con velocidades que variarán entre 13 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Los amantes de los deportes acuáticos encontrarán condiciones favorables, aunque se recomienda precaución debido a las rachas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Sanxenxo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22°C a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche en la playa.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.