El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que se han registrado en las primeras horas (periodos 00 y 01) darán paso a un cielo mayormente despejado, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.
La temperatura comenzará en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se espera que la temperatura comience a subir, alcanzando los 15 grados a las 03:00 y 04:00, y subiendo progresivamente hasta llegar a los 30 grados a las 15:00. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados entre las 16:00 y las 18:00, antes de descender a 31 grados a las 19:00 y 30 grados a las 20:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mañana, comenzando en un 85% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 79% a las 10:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad también disminuirá, alcanzando un 68% a las 11:00 y bajando hasta un 40% a las 21:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste y el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:47 y se pondrá a las 21:25, brindando muchas horas de luz para disfrutar del buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.
