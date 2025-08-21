El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 31 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, lo que es favorable para quienes planean salir a disfrutar del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y para aquellos que deseen disfrutar de un día en la naturaleza o en la localidad.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:25, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La transición a la noche será suave, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.