El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 19 grados centígrados a las 00:00 horas y manteniéndose en torno a los 18 grados durante la madrugada.

A lo largo del día, se espera que la temperatura continúe en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (73%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Para el mediodía, la humedad se situará en torno al 69%, y por la tarde se espera que baje hasta el 50%.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 7 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día. A partir de la tarde, se prevén rachas de viento del noreste que alcanzarán hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso será a las 21:27, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. Con estas condiciones, Ribadumia se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo cálido y soleado que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.