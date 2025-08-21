El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 15 grados a primera hora.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 33% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser mitigada por la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 a 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo en los parques y espacios abiertos de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. Las nubes altas que se esperan en la noche no deberían afectar la visibilidad de las estrellas, por lo que los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un cielo despejado.

En resumen, Redondela disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un buen momento para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.