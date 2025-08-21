El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se espera en Pontevedra un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al exterior sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento del norte también contribuirá a mantener el cielo mayormente despejado, favoreciendo la entrada de luz solar.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o visitas a los parques locales.

El amanecer se producirá a las 07:47, y el ocaso será a las 21:26, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades familiares, deportes al aire libre o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en la playa, en el campo o en la ciudad. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.