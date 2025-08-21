El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 81% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, situándose en torno al 44% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar la nubosidad, contribuyendo a un cielo más despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:47, y el ocaso será a las 21:27, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para actividades al aire libre o simplemente para relajarse en sus hogares.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.