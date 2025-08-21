El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 33 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 12 grados a las 08:00, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 33 grados hacia las 17:00. Este aumento de temperatura será más notable en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% entre las 06:00 y las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 41% hacia las 20:00, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo por la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento suave y constante será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a las ráfagas más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo, y los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más llevadero el calor. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar si planean estar expuestos al sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.