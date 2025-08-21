El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, el calor se hará más presente a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la tranquilidad de la jornada.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Ponte Caldelas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:26, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En resumen, el tiempo de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.