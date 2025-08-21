El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento del norte también contribuirá a mantener el cielo despejado, favoreciendo la estabilidad atmosférica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25°C hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. El ocaso se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.