El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido.

La temperatura a primera hora se sitúa en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas de la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia la tarde y culminando en los 30 grados a las 16:00 horas. Este calor será más pronunciado en las zonas expuestas al sol, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y ropa ligera.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 33% y el 91% a lo largo del día, se prevé que la humedad sea más alta en las primeras horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad disminuirá, contribuyendo a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte y este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el campo. La puesta de sol se anticipa para las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido en Pazos de Borbén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.