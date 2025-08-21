El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 18 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 50% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana podría sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la playa o en el campo.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar al aire libre durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.