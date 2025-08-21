El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondan el 86%, pero se espera que disminuya a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan atentos a las condiciones del viento, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.