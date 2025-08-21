El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 31 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando picos de hasta 31 grados en las horas más cálidas. Este aumento de temperatura puede generar una sensación de calor, por lo que se recomienda a los habitantes de O Porriño que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 31% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, es aconsejable que las personas que realicen actividades al aire libre tomen precauciones para evitar golpes de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar las nubes altas que podrían aparecer en la mañana, contribuyendo a un cielo más despejado.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Los habitantes de O Porriño pueden disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, es un día ideal para disfrutar del aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- El edificio «Ardora», el más avanzado, emerge ya en el Barrio do Cura
- A vueltas con la portería
- La joya oculta de Galicia: la playa de arena blanca que tienes que visitar una vez en la vida
- «No entendemos una fianza de 150.000 euros cuando tiene un coche de 140.000»