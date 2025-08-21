El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 63% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en los momentos de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 13 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del norte, aportará una brisa fresca que será muy apreciada en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Las condiciones son ideales para disfrutar de la belleza natural de O Grove, ya sea paseando por sus playas, realizando actividades acuáticas o explorando sus rutas de senderismo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:27. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y la belleza del entorno.

En resumen, O Grove se prepara para un día espléndido, con clima cálido, cielos despejados y vientos moderados, perfecto para disfrutar de todo lo que este encantador destino tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.