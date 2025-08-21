El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 53% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, en general, el viento será ligero y no debería representar un inconveniente significativo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por el tiempo adverso. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo y los espacios verdes se mantengan secos, lo que es ideal para disfrutar de un día en el parque o en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20°C hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 21:26. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.