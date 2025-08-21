El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas al inicio de la jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 29 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 68% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento moderado será un alivio para quienes se encuentren al aire libre, aunque se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que el sol se ponga a las 21:26 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y cómodo para la noche. Se espera que las temperaturas caigan a alrededor de 19 grados hacia el final de la jornada, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.