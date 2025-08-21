El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 17 grados a las 9:00 horas, y se mantendrán en torno a los 16 grados durante las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 82% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 27 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. A medida que el sol se eleva en el cielo, la sensación térmica será más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 19:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente al atardecer. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las altas temperaturas que se experimentarán durante el día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares. El ocaso se producirá a las 21:26 horas, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá apreciar la puesta de sol en todo su esplendor.

En resumen, Moraña disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.