El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00, y estabilizándose en 15 grados entre las 02:00 y las 05:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender, llegando a 14 grados y alcanzando los 18 grados a las 10:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados a las 12:00 y 25 grados a la 13:00. La tarde se presentará calurosa, con un pico de 30 grados a las 15:00 y 32 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% a las 00:00 y alcanzando un 98% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 66% a las 11:00 y estabilizándose en torno al 54% a las 12:00. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h entre las 19:00 y las 20:00. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 32 grados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.