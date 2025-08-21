El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 28 grados hacia la tarde. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 78% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas de la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más tolerable, haciendo que el tiempo sea más agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será un factor refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, Moaña disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya sea en la playa, en el monte o simplemente paseando por el pueblo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.