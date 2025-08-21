El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se despejará completamente, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando a 20 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas más intensas se producirán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor.

No se anticipa precipitación durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:47 y el ocaso será a las 21:27, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas son más agradables.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.