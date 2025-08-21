El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 50% durante las horas más cálidas del día.

La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados al mediodía y los 25 grados hacia las 14:00 horas. La tarde será especialmente cálida, con un pico de 27 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un buen momento para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ningún momento del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Meaño pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones. Esta ausencia de lluvias se complementa con un viento que, aunque presente, será moderado. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 39 km/h, predominando del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más calurosas.

La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. La salida del sol se producirá a las 07:48, y el ocaso será a las 21:27, brindando a los habitantes de Meaño una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.