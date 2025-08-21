El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Marín se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la playa o en el campo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 9 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a ráfagas de hasta 40 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a moderar la sensación térmica, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean disfrutar de actividades como picnics, deportes o simplemente relajarse en la playa.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:26, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo digno de contemplar. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando los 22 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Marín disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento refrescante. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya sea en la playa, en el campo o simplemente paseando por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.