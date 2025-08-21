El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la madrugada y el 99% a primera hora, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, con periodos de nubes poco densas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias durante el día.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h por la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y soleado. La humedad relativa disminuirá gradualmente, bajando al 49% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a última hora del día. La visibilidad será buena, y no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a un ambiente más cálido y despejado por la tarde, con un viento moderado que aportará frescura. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.