El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero recuperándose rápidamente al amanecer.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 48% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante y agradable, especialmente en la costa. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda formarse durante el día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, senderismo o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el día avance, el sol se elevará en el horizonte a las 07:48 y se ocultará a las 21:28, brindando largas horas de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en A Illa de Arousa, con un tiempo cálido, seco y mayormente soleado, acompañado de un viento fresco que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.