El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h a lo largo del día. Las rachas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan sorpresas meteorológicas que puedan interrumpir los planes de los habitantes y visitantes de A Guarda.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 25 grados . Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.