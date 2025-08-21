El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, que irán disminuyendo ligeramente a 17 grados en la mañana, antes de experimentar un aumento gradual. Para el mediodía, se anticipa que el termómetro marque alrededor de 20 grados, y en las horas más cálidas de la tarde, se espera que la temperatura alcance los 28 grados, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 53% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, aunque la brisa suave ayudará a mitigar el calor. La humedad más baja en la tarde también puede hacer que el tiempo se sienta más cómodo para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio en las horas más calurosas y puede ser ideal para quienes practiquen deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por sus calles, explorando sus parques o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.