El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la mañana, donde se espera que las nubes den paso a momentos de sol. Sin embargo, a lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nuboso, con intervalos de nubes dispersas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas, alrededor de 14 grados, descendiendo a 13 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del entorno natural de Forcarei.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el día, llevando consigo protección solar para las horas más cálidas y abrigos ligeros para la mañana y la noche, cuando las temperaturas serán más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.