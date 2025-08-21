El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente en la tarde. Para el periodo de la tarde, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 16:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían persistir en algunas áreas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua o en áreas con vegetación densa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante la humedad acumulada durante la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado en las horas centrales del día. Sin embargo, es recomendable estar preparado para cambios en el tiempo, ya que la bruma y la niebla podrían regresar en la noche.

En resumen, A Estrada experimentará un día con cielos cubiertos en la mañana, seguido de un tiempo más despejado y cálido en la tarde. Las temperaturas serán agradables, y el viento del noreste proporcionará un alivio ante la humedad. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.