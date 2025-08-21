El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 82% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, las condiciones se volverán más confortables a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas. Este viento moderado también ayudará a dispersar la humedad, contribuyendo a un tiempo más agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:26 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia el final de la jornada, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.