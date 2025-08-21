El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en 17 grados, proporcionando un tiempo fresco y cómodo para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 90% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales. Sin embargo, la brisa del noreste, que soplará con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h, ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Catoira. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno.

El orto se producirá a las 07:47, brindando una hermosa salida del sol que marcará el inicio de un día espléndido. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:27, ofreciendo un atardecer que promete ser igualmente espectacular. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Catoira, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.