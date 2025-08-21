El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 42% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más altas, especialmente durante las horas pico de calor.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin preocupaciones climáticas. Los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones también son un buen augurio para los agricultores y quienes dependen del buen tiempo para sus labores.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:24, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes y visitantes de A Cañiza. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día de verano perfecto, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que el tiempo tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.