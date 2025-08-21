El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Cangas se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 12 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más intenso en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la playa o en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la hora del ocaso, que será a las 21:27. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.