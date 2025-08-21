El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las temperaturas más altas, especialmente para quienes planeen disfrutar de la costa o realizar actividades deportivas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las vistas panorámicas y la posibilidad de disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:27.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el centro de Cambados, donde la brisa fresca del norte puede ser un complemento perfecto para una velada agradable.

En resumen, el día de hoy en Cambados se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.