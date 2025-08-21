El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 78% al amanecer y descenderá hasta un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer, asegurando que el sol tenga un papel protagónico durante la mayor parte del día.

No se anticipa precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades en parques, senderos o en la playa cercana. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. El ocaso está previsto para las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se reflejarán en el cielo despejado.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Caldas de Reis, con un tiempo cálido, soleado y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.