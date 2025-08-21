El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 27 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque la sensación de calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un mayor confort durante las horas de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 9 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más altas y ayudará a mantener un ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en la costa o en los miradores de la localidad.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.