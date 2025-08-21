El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 44% hacia las 17:00 horas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la disminución de la humedad contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con una velocidad que variará a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 6 km/h, aumentando a 15 km/h en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento del norte también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad, manteniendo el cielo despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso será a las 21:26, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Barro podrán aprovechar al máximo este día, ya sea disfrutando de la naturaleza, realizando deportes o simplemente relajándose al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día pleno de sol y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.