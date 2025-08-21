El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, sin la incomodidad que a veces acompaña a la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de una comida al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:49, brindando un hermoso amanecer que los madrugadores podrán apreciar. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:26, ofreciendo una puesta de sol espectacular que culminará un día perfecto.

En resumen, Baiona disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables, viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.