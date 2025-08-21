El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados hacia las 16:00 horas y llegando a un máximo de 31 grados en la tarde. Este calor será ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 96% a las 6:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor y hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los cielos despejados y la ausencia de lluvias también son propicios para disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren en la zona.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.