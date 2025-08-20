El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 84% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es importante tener en cuenta que estas rachas de viento podrían ser más notorias en áreas abiertas y costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la tarde y bajando a 12°C durante la noche. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vilanova de Arousa, con un tiempo cálido, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura. Aprovechemos esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.