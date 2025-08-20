El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 18 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%. El viento soplará desde el norte a una velocidad de 2 a 3 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados a media mañana, manteniendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían aparecer en la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas, aumentando ligeramente a un 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las lluvias serán escasas y poco significativas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que hará que el tiempo sea cálido y propicio para disfrutar de la playa o paseos por la costa. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 54% hacia las horas de la tarde. El viento, que se mantendrá en dirección norte, aumentará su intensidad, alcanzando rachas de hasta 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 22:00 horas. La nubosidad se disipará, dejando un cielo mayormente despejado, ideal para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un ligero aumento de nubosidad en la tarde. Aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia, se espera que el tiempo se mantenga mayormente seco, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente cálido y agradable.

