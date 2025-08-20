El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente cuando la temperatura alcance su pico alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25 grados. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y la brisa suave hará que el tiempo sea bastante soportable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de Vilaboa pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. La dirección del viento también contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá mostrando un aspecto mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:28. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 15 grados, lo que hará que la noche sea fresca y propicia para descansar.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones son perfectas para actividades al exterior y disfrutar de la belleza natural de la región.

