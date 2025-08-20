El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

Hoy, 20 de agosto de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 22 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados. Sin embargo, a lo largo del día, la nubosidad persistente limitará la cantidad de luz solar directa, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 25% de que se registren lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con un acumulado de apenas 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas ni tormentas. La bruma podría ser un fenómeno notable en las primeras horas del día, especialmente entre las 07:00 y las 09:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento moderado podría proporcionar algo de alivio ante la alta humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 15 grados hacia las 22:00 horas. La nubosidad seguirá presente, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que permitirá que la mayoría de los residentes disfruten de una noche tranquila.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Las lluvias serán escasas, y el viento proporcionará un ligero alivio en medio de la bruma matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.