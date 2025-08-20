El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados durante la mayor parte de la mañana, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para los que se aventuren al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa o disfrutar de un almuerzo en una terraza.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible. A lo largo del día, se prevé que la humedad relativa se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo a un 71% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que a partir de la tarde, las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día tranquilo y sin sobresaltos en términos meteorológicos. La puesta de sol está programada para las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima apacible.

En resumen, el 20 de agosto de 2025, Vigo disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.