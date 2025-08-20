El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 44% a 27 grados.

La humedad será un factor notable, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa en la tarde, aunque las cantidades esperadas son mínimas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al final de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas del entorno natural de Valga. Sin embargo, el cielo cubierto podría limitar la cantidad de luz solar directa, lo que podría influir en las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día.

En resumen, Valga experimentará un día cálido y cubierto, con temperaturas agradables y un viento que aumentará en intensidad. Aunque no se esperan lluvias significativas, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, haciendo que el día sea un tanto variable en cuanto a la comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.