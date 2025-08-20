El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 26 grados durante la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 52% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por los hermosos paisajes de Tui.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular a las 21:27. La visibilidad será buena, y el ambiente tranquilo y fresco de la noche invitará a salir a cenar o a disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el verano, disfrutar de la naturaleza y compartir momentos con amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.